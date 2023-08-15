Латвія скасовує відпустки для прикордонників через загрозу з Білорусі

Державна прикордонна служба Латвії у вівторок оголосила про мобілізацію своїх працівників для посилення охорони ділянки кордону з Білоруссю.

Про це йдеться в повідомленні служби, яке цитує "Європейська правда".

Рішення про мобілізацію прикордонників служба ухвалила "у зв'язку з різким зростанням гібридної загрози на латвійсько-білоруському кордоні за останню добу, коли було виявлено 96 спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону".

Також Держприкордонслужба Латвії згадала про збільшення участі білоруської влади в організації потоку нелегальних мігрантів та інформацію про ризики, що свідчить про можливе зростання гібридної загрози.

"Наразі щорічні відпустки співробітників Державної прикордонної служби призупинені, а офіцери, які перебувають у відпустках, із них відкликані", – йдеться в повідомленні.

Також латвійські прикордонники звернуться по допомогу в охороні кордону з Білоруссю до Сил оборони й Національної поліції країни.

Через штучно створену режимом Лукашенка міграційну кризу на кордонах Білорусі з ЄС Латвія у серпні 2021 року запровадила режим надзвичайної ситуації у кількох районах та відтоді продовжує його.

На початку серпня латвійські посадовці казали, що білоруські служби беруть участь у псуванні загороджень на кордоні, щоб допомагати мігрантам потрапляти до Латвії.