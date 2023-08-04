У Латвії повідомили, як білоруські служби допомагають мігрантам перетнути кордон

У Державній прикордонній охороні Латвії розповіли, що білоруські служби допомагають нелегальним мігрантам потрапити на латвійську територію.

Про це заявив начальник латвійської Державної прикордонної охорони Гунтіс Пуятс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За його словами, служби Білорусі не знижують своєї активності. Крім того, надходять різні повідомлення і сигнали, які свідчать про те, що є бажання ескалації ситуації.

"Білоруські служби не знижують своєї активності, навпаки – беруть участь у псуванні латвійської інфраструктури, щоб забезпечити нелегальний в'їзд мігрантів до Латвії", – зазначив Пуятс.

Він додав, що також фіксують активізацію діяльності перевізників нелегалів.

Напередодні група нелегальних мігрантів із боку Білорусі закидала польський прикордонний патруль у районі села Дубичі Церковні петардами й камінням.

Перед цим у польському уряді повідомили, що Білорусь забезпечує нелегальних мігрантів обладнанням, завдяки якому вони можуть перейти через огорожу на польському кордоні.