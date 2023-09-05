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Белорусский пограничник зашел на территорию Польши: спиливал забор - СМИ

Вторник, 5 сентября 2023, 13:25

Один из белорусских пограничников зашел на территорию Польши, когда пытался сделать дыру в заборе на границе, а с приближением польских пограничников сбежал.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на источники сообщает RMF24.

Системы наблюдения на польско-белорусской границе зафиксировали, как пограничник в форме, балаклаве и с оружием зашел на территорию Польши в районе села Дубичи Церковные, пытаясь пропилить дыру в заборе. На место отправился польский патруль. Увидев его, белорусский солдат сбежал.

На границе Латвии за последние дни развернули почти 130 нелегальных мигрантов

Спилить забор ему не удалось, ограждение лишь немного повреждено.

Поскольку забор расположен уже с польской стороны границы, пограничники составили рапорт о проникновении белорусского служащего на территорию Польши.

По информации RMF FM, это первый доказанный случай, когда срезанием забора занимался человек в форме. До этого подобные действия фиксировали неоднократно, однако тогда "ловили на горячем" людей в гражданской одежде – вероятно, также переодетых пограничников Беларуси.

Неделю назад в этом же районе группа "агрессивно настроенных иностранцев", как сообщили в Польше, забросала польских пограничников камнями со стороны Беларуси.

Польские пограничники объявили, что за последние сутки зафиксировали 95 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси; около 30 человек, увидев пограничников, сами вернулись назад. Еще шестерых, граждан Сомали и Афганистана, задержали с польской стороны.  

Напомним, Латвия в августе отменила отпуска для пограничников из-за угрозы из Беларуси.

В начале августа латвийские чиновники говорили, что белорусские службы участвуют в порче заграждений на границе, чтобы помогать мигрантам попадать в Латвию.

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