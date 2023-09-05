Белорусский пограничник зашел на территорию Польши: спиливал забор - СМИ

Один из белорусских пограничников зашел на территорию Польши, когда пытался сделать дыру в заборе на границе, а с приближением польских пограничников сбежал.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на источники сообщает RMF24.

Системы наблюдения на польско-белорусской границе зафиксировали, как пограничник в форме, балаклаве и с оружием зашел на территорию Польши в районе села Дубичи Церковные, пытаясь пропилить дыру в заборе. На место отправился польский патруль. Увидев его, белорусский солдат сбежал.

Спилить забор ему не удалось, ограждение лишь немного повреждено.

Поскольку забор расположен уже с польской стороны границы, пограничники составили рапорт о проникновении белорусского служащего на территорию Польши.

По информации RMF FM, это первый доказанный случай, когда срезанием забора занимался человек в форме. До этого подобные действия фиксировали неоднократно, однако тогда "ловили на горячем" людей в гражданской одежде – вероятно, также переодетых пограничников Беларуси.

Неделю назад в этом же районе группа "агрессивно настроенных иностранцев", как сообщили в Польше, забросала польских пограничников камнями со стороны Беларуси.

Польские пограничники объявили, что за последние сутки зафиксировали 95 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси; около 30 человек, увидев пограничников, сами вернулись назад. Еще шестерых, граждан Сомали и Афганистана, задержали с польской стороны.

W dn.04.09 do🇵🇱próbowało nielegalnie przedostać się z🇧🇾95 cudzoziemców m. in.ob.Libii i Jemenu,w tym 27 osób na widok patroli🇵🇱zawróciło na🇧🇾#PSGBiałowieża zatrzymano 6 ob.Somalii i 2 ob.Afganistanu, którzy przeprawili się nielegalnie na stronę🇵🇱przez #LeśnaPrawa#ZielonaGranica pic.twitter.com/8nU86tQ1Th — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 5, 2023

Напомним, Латвия в августе отменила отпуска для пограничников из-за угрозы из Беларуси.

В начале августа латвийские чиновники говорили, что белорусские службы участвуют в порче заграждений на границе, чтобы помогать мигрантам попадать в Латвию.