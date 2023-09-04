На кордоні Латвії за останні дні розвернули майже 130 нелегальних мігрантів

Латвійські прикордонники за останні три доби розвернули на кордоні з Білоруссю майже 130 осіб, які намагалися незаконно потрапити в країну.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Прикордонна служба повідомила, що за останні три дні запобігла незаконному перетину кордону з Білорусі 129 особами.

Загалом з початку року таких випадків було понад 6900, суттєво більше, ніж 5286 за увесь 2022 рік. Водночас 316 мігрантів впустили до Латвії з гуманітарних міркувань.

У зв’язку зі зростаючою кількістю спроб перетину кордону з 11 серпня щонайменш до 10 лютого у частині прикордонних районів Латвії діє посилений режим охорони кордону. До охорони залучили більше прикордонників та запросили додаткову підтримку від військових і поліції.

Нещодавно у відомстві також заявляли, що порушники стали більш агресивними.

Нагадаємо, наприкінці серпня Польща і держави Балтії погодили умови для синхронного закриття кордону з Білоруссю.