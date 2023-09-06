Президент Румунії вимагає розслідування після виявлення уламків дрона

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що у зв'язку із виявленням на румунській території уламків, ймовірно, російського безпілотника потрібно провести "термінове і професійне розслідування".

Заяву румунського президента наводить Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Йоганніс зазначив, що розслідування має з’ясувати походження цих уламків, а також час і обставини, за яких вони опинились на румунській території.

"Якщо підтвердиться, що ці уламки є частиною російського безпілотника, така ситуація буде абсолютно неприйнятною і стане серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Румунії", – зазначив він.

Йоганніс також підкреслив, що Румунія залишається добре захищеною гарантіями безпеки в рамках НАТО.

Раніше в Румунії підтвердили, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника. Україна повідомляла про те, що російські "Шахеди" впали на території Румунії, ще 4 вересня.

До цього румунська сторона категорично заперечувала ймовірність того, що на їхній території могли впасти дрони, якими РФ атакувала південь України.