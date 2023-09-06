У Румунії визнали, що після атаки "Шахедів" з РФ знайшли щось "схоже на уламки дрона"

Міністр оборони Румунії вперше визнав, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника.

Про це повідомляє Antena 3 CNN, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Анджел Тилвар підтвердив в ексклюзивному коментарі журналістам, що фахівці знайшли уламки, схожі на залишки дрона, біля села Плауру на території жудця Тулча – навпроти українського Ізмаїла. Населені пункти розділяє лише русло Дунаю.

Як відомо, спершу Бухарест категорично заперечив падіння на території Румунії російських "Шахедів", якими атакували українські порти на Дунаї.

"Ми обстежили дуже велику територію, включно з тією, про яку говорили публічно, і можу підтвердити, що у цьому районі знайшли фрагменти, що можуть бути уламками дрона", – сказав Анджел Тилвар. За його словами, знайдені фрагменти не становлять загрози.

"Ми бачимо, що за досить короткий час сталася серія російських атак проти української портової інфраструктури і складів, і, думаю, нам важливо посилити заходи пильності. У нас буде більше пунктів спостереження, більше патрулів", – додав міністр, зазначивши, що їде спілкуватися з владою містечок, найближчих до кордону з Україною.

Нагадаємо, 4 вересня в МЗС України з посиланням на Держприкордонслужбу повідомили, що під час атаки на українські порти на Дунаї у ніч на 4 вересня російські "Шахеди" впали на території Румунії, та додали фото вибуху з іншого боку Дунаю.

Румунська сторона фактично заперечила інцидент і заявила, що "використані РФ ударні засоби не становили прямої воєнної загрози для національної території чи територіальних вод Румунії".

Після цього глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що в України є фотодокази падіння дронів Shahed на румунській території.

У лютому Румунія вже фіксувала проліт російських ракет поблизу своїх кордонів. Київ тоді повідомив, що дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули кордон України з Молдовою та пролетіли у повітряному просторі Румунії.

З початком російських ударів у серпні 2023 року по інфраструктурі Ізмаїла та Рені Румунія також перевіряла, чи падали дрони або уламки від них на її території.