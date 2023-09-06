Президент Румынии требует расследования после обнаружения обломков дрона

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что в связи с обнаружением на румынской территории обломков, вероятно, российского беспилотника нужно провести "срочное и профессиональное расследование".

Заявление румынского президента приводит Digi24, сообщает "Европейская правда".

Йоханнис отметил, что расследование должно выяснить происхождение этих обломков, а также время и обстоятельства, при которых они оказались на румынской территории.

"Если подтвердится, что эти обломки являются частью российского беспилотника, такая ситуация будет абсолютно неприемлемой и станет серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии", – отметил он.

Йоханнис также подчеркнул, что Румыния остается хорошо защищенной гарантиями безопасности в рамках НАТО.

Ранее в Румынии подтвердили, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника. Украина сообщала о том, что российские "Шахеды" упали на территории Румынии, еще 4 сентября.

До этого румынская сторона категорически отрицала вероятность того, что на их территории могли упасть дроны, которыми РФ атаковала юг Украины.