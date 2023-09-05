Президент Румунії заперечує дані про падіння Shahed на території країни

Президент Румунії Клаус Йоганніс стверджує, що на території його країни не падали жодні частини безпілотників або будь-яких інших пристроїв.

Заяву Йоганніса наводить Digi24, повідомляє "Європейська правда".

"Ми встановили повний контроль над нашим національним простором, але так, ми стурбовані, тому що ці атаки відбуваються на дуже невеликій відстані від румунського кордону", – сказав румунський президент.

Йоганніс додав, що міністр оборони Румунії Ангел Тілвар поінформував його про нещодавні російські атаки.

"Можу вам сказати, що жоден безпілотник, жодна частина будь-якого пристрою не досягла Румунії", – заявив він.

Йоганніс наголосив, що Румунія продовжує уважно стежити за ситуацією та запевнив, що країна надійно захищена.

"Я можу сказати те, що вже сказав: Румунія має надзвичайно сильні гарантії безпеки, найсильніші в нашій історії", – додав президент.

Нагадаємо, 4 вересня в МЗС України з посиланням на Держприкордонслужбу повідомили, що під час атаки на українські порти на Дунаї у ніч на 4 вересня російські "Шахеди" впали на території Румунії, та додали фото вибуху з іншого боку Дунаю.

Водночас в румунському Міноборони цю інформацію заперечують, заявляючи, що російські дрони не становили загрози для Румунії.

Згодом глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що в України є фотодокази падіння дронів Shahed на румунській території.