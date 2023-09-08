Правительство Финляндии выдержало вотум недоверия из-за расистского скандала

Правительство Финляндии выдержало в пятницу вотум недоверия в парламенте, объявленный оппозицией из-за скандала на почве расизма.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Правящая коалиция получила поддержку 106 депутатов из 200, тогда как только 65 депутатов выразили недоверие.

Пытаясь предотвратить распад коалиции, правительство на прошлой неделе согласовало политику борьбы с нетерпимостью и в среду вынесло ее на пленарное обсуждение в парламенте.

Впрочем, правительственный доклад о мерах по борьбе с расизмом и дискриминацией раскритиковали за отсутствие конкретики оппозиционные "Зеленые" и "Союз левых сил".

Ранее сообщалось, что оппозиционные фракции социал-демократов, "Зеленых" и "Союза левых сил" намеревались объявить недоверие правительству во время обсуждения в парламенте доклада о мерах по борьбе с расизмом и дискриминацией.

Напомним, через несколько дней после прихода к власти в июне финское правительство оказалось в состоянии хаоса. Тогда СМИ обнародовали публикации министров из партии "Настоящие финны" (ультраправый член коалиции и вторая по величине политическая группа Финляндии), которые некоторые критики считали расистскими.

Министр экономики Вильгельм Юннила был вынужден уйти в отставку из-за неоднократных нацистских высказываний, а лидер партии "Настоящие финны", министр финансов Риикка Пурра, извинилась за анонимные комментарии в интернете, размещенные около 15 лет назад, которые содержали расистские оскорбления.

После этого правительство Финляндии согласовало совместную политику борьбы с нетерпимостью, чтобы сохранить коалицию.