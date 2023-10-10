США, Британія, Італія, Німеччина та Франція опублікували спільну заяву на підтримку Ізраїлю

Президенти США Джо Байден і Франції Емманюель Макрон, прем'єри Італії Джорджія Мелоні та Великої Британії Ріші Сунак, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц опублікували спільну заяву після нападу ХАМАСу на Ізраїль.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Білий дім.

В своїй спільній заяві лідери країн висловили непохитну та об'єднану підтримку Державі Ізраїль та однозначне засудження ХАМАСу та його жахливих терористичних актів.

"Ми чітко заявляємо, що терористичні дії ХАМАСу не мають жодного виправдання, жодної легітимності та повинні бути засуджені усім світом. Тероризм ніколи не має жодного виправдання", – йдеться в повідомленні.

Країни запевнили, що підтримуватимуть Ізраїль в його зусиллях захистити себе і свій народ від звірств нападників, а також підкреслили, що це не той момент, коли будь-яка ворожа Ізраїлю сторона може використовувати ці напади для отримання вигоди.

"Ми всі визнаємо законні прагнення палестинського народу і підтримуємо рівну міру справедливості та свободи як для ізраїльтян, так і для палестинців. Але не робіть помилки: ХАМАС не представляє ці прагнення, і він не пропонує палестинському народу нічого, окрім ще більшого терору й кровопролиття", – також йдеться в заяві.

Країни пообіцяли залишатися єдиними та в координації між собою, як союзники та як спільні друзі Ізраїлю, щоб забезпечити тому можливість захистити себе і створити умови для мирного та інтегрованого Близькосхідного регіону.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у неділю розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю після масштабного нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС.

Також Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я.