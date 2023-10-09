США не мають "прямої інформації", що напад на Ізраїль планував Іран

Хоча США вважають, що Іран значною мірою причетний до атаки ХАМАСу на Ізраїль, на цей момент у Вашингтоні не мають "прямої інформації", яка б пов’язувала цю країну з нападами.

Про це, як пише "Європейська правда", сказав у понеділок заступник радника Білого дому з питань національної безпеки Джон Файнер, його цитує CNN.

"Що ми можемо чітко сказати, так це те, що Іран в основному причетний до цих нападів через підтримку ХАМАСу десятиліттями", — зазначив Файнер під час виступу в програмі "Доброго ранку, Америко" на каналі ABC.

Він вказав, що Іран надавав зброю, навчання та іншу фінансову підтримку ХАМАСу.

"Чого ми не маємо, так це прямої інформації, яка свідчить про причетність Ірану до замовлення або планування атак, які відбулися за останні кілька днів. Це те, за чим ми будемо продовжувати уважно стежити", – додав Файнер.

У неділю президент США Джо Байден розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю, який напередодні зазнав масштабного нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС.

Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу ХАМАС.