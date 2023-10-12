Білий дім: Передача ATACMS Україні не виключена

В адміністрації президента Сполучених Штатів заявили, что передача Україні далекобійних ракет ATACMS не виключена.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Відповідаючи на питання, чи нині не найкращий час, аби надати Україні ракети ATACMS, він заявив, що Вашингтон продовжує переглядати додаткові спроможності, яких потребує Київ.

"Передача ATACMS не виключена. Я зараз не в тій позиції, щоб щось оголосити на тему ATACMS, лише скажу: відповідно до того як змінюється війна, змінюються і спроможності, які ми надаємо Україні. І я думаю, так і буде продовжуватися", – зазначив Кірбі.

Раніше Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки, заявив, що президент Джо Байден і Пентагон тривалий час були проти надання Україні далекобійних ракет ATACMS, які Київ просив для ураження російських цілей у глибокому тилу.

Перед цим стало відомо, що президент США Джо Байден повідомив Володимиру Зеленському на зустрічі у Білому домі, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет ATACMS для допомоги у війні з Росією.

За даними New Yorker, це рішення Байден ухвалив ще до візиту Зеленського; публічно його поки не підтвердили.

Міністерство оборони США нещодавно підтвердило готовність надати Україні частину своїх далекобійних ракет ATACMS, оснащених касетними боєприпасами, як тільки президент Джо Байден схвалить їхню передачу.