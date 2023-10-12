Белый дом: Передача ATACMS Украине не исключена

В администрации президента Соединенных Штатов заявили, что передача Украине дальнобойных ракет ATACMS не исключена.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью "Голосу Америки" заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

Отвечая на вопрос, не лучшее ли сейчас время, чтобы предоставить Украине ракеты ATACMS, он заявил, что Вашингтон продолжает пересматривать дополнительные возможности, в которых нуждается Киев.

"Передача ATACMS не исключена. Я сейчас не в той позиции, чтобы что-то объявить на тему ATACMS, только скажу: в соответствии с тем как меняется война, меняются и способности, которые мы предоставляем Украине. И я думаю, так и будет продолжаться", – отметил Кирби.

Ранее Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, заявил, что президент Джо Байден и Пентагон долгое время были против предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, которые Киев просил для поражения российских целей в глубоком тылу.

Перед этим стало известно, что президент США Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что Вашингтон передаст небольшое количество ракет ATACMS для помощи в войне с Россией.

По данным New Yorker, это решение Байден принял еще до визита Зеленского; публично его пока не подтвердили.

Министерство обороны США недавно подтвердило готовность предоставить Украине часть своих дальнобойных ракет ATACMS, оснащенных кассетными боеприпасами, как только президент Джо Байден одобрит их передачу.