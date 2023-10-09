New Yorker дізнався, чому США затягують із наданням Україні ATACMS

Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки, стверджує, що Джо Байден і Пентагон тривалий час був проти надання Україні далекобійних ракет ATACMS, які Київ просив для ураження російських цілей у глибокому тилу.

Про це Салліван розповів в інтерв’ю New Yorker, повідомляє "Європейська правда".

Радник Байдена пояснив, що рішення США про надання того чи іншого озброєння Україні має свою логіку. Приміром, у випадку з танками Abrams Вашингтон прагнув досягти узгодженості з Німеччиною, у випадку касетних снарядів тривалий час проти був Державний департамент.

"Іноді (проти. – Ред.) був Пентагон або особисто президент, як у випадку з ATACMS", – розповів він.

Що стосується Байдена, то він побоювався, що надання ATACMS означатиме для Росії "неприйнятну ескалацію", оскільки їхня дальність дозволяє уражати цілі на російській території. Але після рішення Великої Британії та Франції передати свої далекобійні ракети цей аргумент відпав.

Високопосадовець Пентагону розповів New Yorker, що надання Україні далекобійних ракет "виснажило б наші запаси в той час, коли нам знадобляться ці ракети на випадок непередбачених обставин: чи то Іран, чи Північна Корея, чи Китай".

Сам же Салліван, за словами колишнього американського посадовця, до грудня 2022 року пропонував Байдену використовувати аргумент про надання Україні ATACMS для тиску на Росію, але президент США не хотів цього робити.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден повідомив Володимиру Зеленському на зустрічі у Білому домі, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет ATACMS для допомоги у війні з Росією. За даними New Yorker, це рішення Байден ухвалив ще до візиту Зеленського; публічно його поки не підтвердили.

Міністерство оборони США нещодавно підтвердило готовність надати Україні частину своїх далекобійних ракет ATACMS, оснащених касетними боєприпасами, як тільки президент Джо Байден схвалить їхню передачу.