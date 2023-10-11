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Глава Пентагону: На "Рамштайні" не порушувалось питання надання Україні ATACMS

Середа, 11 жовтня 2023, 18:39

Контактна група з питань оборони України на засіданні в Брюсселі в середу не обговорювала питання надання з боку США далекобійних ракет ATACMS, натомість зосередилась на засобах протиповітряної оборони.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", на брифінгу за підсумками засідання заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

На питання журналістки очільник Міноборони США заявив, що "сьогодні не має що оголосити стосовно ATACMS".

"Ми зосередилися на тому, що, на нашу думку, потрібно Україні. І ми вважаємо, що це те, про що сьогодні говорив президент Зеленський. Він говорив про потребу в додаткових засобах протиповітряної оборони, наземних засобах ППО, а також артилерійських системах і артилерійських снарядах", – перелічив Остін.

New Yorker дізнався, чому США затягують із наданням Україні ATACMS

Він додав, що союзники України будуть приділяти головну увагу тому, що допоможе Києву "захистити міста і свої війська".

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден повідомив Володимиру Зеленському на зустрічі у Білому домі, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет ATACMS для допомоги у війні з Росією. За даними New Yorker, це рішення Байден ухвалив ще до візиту Зеленського; публічно його поки не підтвердили.

Міністерство оборони США нещодавно підтвердило готовність надати Україні частину своїх далекобійних ракет ATACMS, оснащених касетними боєприпасами, як тільки президент Джо Байден схвалить їхню передачу.

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