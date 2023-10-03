У Пентагоні заявили про готовність передати Україні ракети ATACMS
Міністерство оборони США готове надати Україні частину своїх далекобійних ракет ATACMS, оснащених касетними боєприпасами, як тільки президент Джо Байден схвалить їхню передачу.
Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю Bloomberg сказав помічник міністра оборони США з питань закупівель Даг Буш.
За його словами, у США вже визначились із тим, які саме ракети ATACMS отримає Україна. Він заявив, що армія вже давно готова до їхньої передачі, і там готові діяти швидко.
"Ми готові, коли і якщо президент вирішить це зробити", – наголосив Буш.
Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден повідомив Володимиру Зеленському на зустрічі у Білому домі, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет ATACMS для допомоги у війні з Росією.
У Вашингтоні раніше пояснювали відмову передати далекобійні ракети тим, що у Штатів немає достатніх запасів цього озброєння. Інша причина, яка непублічно озвучувалась американськими посадовцями, – побоювання ескалації з боку Росії.
Перед цим видання WSJ повідомило, що США наближаються до надання Україні ATACMS і розглядають варіант передачі обмеженої кількості ракет.