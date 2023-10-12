У Фінляндії допускають, що до диверсії на Balticconnector причетний "державний суб’єкт"

Служба розвідки Фінляндії в четвер заявила, що не виключає можливої причетності "державного суб’єкта" до пошкодження газопроводу Balticconnector у Балтійському морі і підводного телекомунікаційного кабелю.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Фінляндія, яка веде розслідування диверсії на підводній інфраструктурі, стверджує, що пошкодження могли бути спричинені "зовнішнім впливом".

"Не можна виключати причетність до цього державного суб'єкта. Хто за цим стоїть – це питання для попереднього розслідування. Ми не коментуємо це більш детально", – заявив журналістам директор Служби розвідки Фінляндії Антті Пелттарі.

Фінська поліція також допустила, що пошкодження було спричинене "механічною силою", а не вибухом.

Правоохоронці відмовилися коментувати інформацію ЗМІ про те, що поруч із місцем події проходило російське вантажне судно, а також відмовилися говорити, чи причетна до пошкодження будь-яка структура іншої держави.

Нагадаємо, увечері 10 жовтня фінська та естонська сторони вийшли з офіційними заявами з приводу того, що на цей час відомо про пошкодження газогону Balticconnector та кабелю передачі даних, які сполучають країни через Фінську затоку.

Фінляндія, в економічній зоні якої розташоване пошкодження газопроводу, почала розслідування інциденту як завдання шкоди з обтяжувальними обставинами. В обох країнах кажуть, що сейсмологічні дані не вказують на застосування вибухівки.

Водночас норвезький дослідницький інститут зафіксував ознаки можливого вибуху в ніч пошкодження газогону – хоч і суттєво слабшого, ніж тоді, коли сталася диверсія на "Північних потоках".