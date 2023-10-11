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Президенти Естонії та Фінляндії обговорили пошкодження газогону й кабелю у Фінській затоці 

Середа, 11 жовтня 2023, 16:46

Президенти Естонії та Фінляндії провели телефонну розмову, у якій обмінялися думками щодо пошкодження газогону Balticconnerctor і кабелю передачі даних у Фінській затоці. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter (X) президент Естонії Алар Каріс розповів, що говорив з фінським колегою Саулі Нііністьо  і країни "продовжать підтримувати тісний зв’язок і співпрацю". 

Нііністьо зі свого боку зазначив, що поспілкувався на тему пошкодженої інфраструктури також з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

"Наші тісні контакти з союзниками і партнерами тривають", – зазначив президент Фінляндії.

Питання мали обговорювати і на зустрічі міністрів країн НАТО у Брюсселі. 

Нагадаємо, увечері 10 жовтня фінська та естонська сторона вийшли з офіційними заявами з приводу того, що на цей час відомо про пошкодження газогону Balticconnector та кабелю передачі даних, які сполучають країни через Фінську затоку. 

Фінляндія, в економічній зоні якої розташоване пошкодження газопроводу, почала розслідування інциденту як завдання шкоди з обтяжувальними обставинами.

В обох країнах кажуть, що сейсмологічні дані не вказують на застосування вибухівки.

Водночас норвезький дослідницький інститут зафіксував ознаки можливого вибуху в ніч пошкодження газогону – хоч і суттєво слабшого, ніж тоді, коли сталася диверсія на "Північних потоках". 

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