Президенти Естонії та Фінляндії обговорили пошкодження газогону й кабелю у Фінській затоці 

Президенти Естонії та Фінляндії провели телефонну розмову, у якій обмінялися думками щодо пошкодження газогону Balticconnerctor і кабелю передачі даних у Фінській затоці.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter (X) президент Естонії Алар Каріс розповів, що говорив з фінським колегою Саулі Нііністьо і країни "продовжать підтримувати тісний зв’язок і співпрацю".

Нііністьо зі свого боку зазначив, що поспілкувався на тему пошкодженої інфраструктури також з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

"Наші тісні контакти з союзниками і партнерами тривають", – зазначив президент Фінляндії.

Spoke with President @niinisto about the damage to undersea infrastructure between #Estonia & #Finland. Will continue close contact and cooperation. https://t.co/Q4Zm2YvzO9