Правоохоронні органи Фінляндії допускають, що пошкодження газопроводу Balticconnector могла спричинити механічна сила, а не вибух.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив слідчий Центральної кримінальної поліції Рісто Лохі, інформує Yle.

За його словами, на цьому етапі немає ознак, які вказували б на вибух газопроводу, що проходить між Фінляндією та Естонією.

Водночас глава Центральної кримінальної поліції Робін Лардот повідомив, що справу, як і раніше, розслідують як саботаж за обтяжувальних обставин.

"Наразі можу сказати, що на морському дні виявлено сторонні сліди", – зазначив він.

Водночас керівник відділу морської безпеки Прикордонної служби Мікко Сімола заявив про те, що витік спричинений зовнішнім впливом.

Правоохоронці відмовилися коментувати інформацію ЗМІ про те, що поруч із місцем події проходило російське вантажне судно, а також відмовилися говорити, чи причетна до пошкодження будь-яка структура іншої держави.

Нагадаємо, увечері 10 жовтня фінська та естонська сторона вийшли з офіційними заявами з приводу того, що на цей час відомо про пошкодження газогону Balticconnector та кабелю передачі даних, які сполучають країни через Фінську затоку.

Фінляндія, в економічній зоні якої розташоване пошкодження газопроводу, почала розслідування інциденту як завдання шкоди з обтяжувальними обставинами.

В обох країнах кажуть, що сейсмологічні дані не вказують на застосування вибухівки.

Водночас норвезький дослідницький інститут зафіксував ознаки можливого вибуху в ніч пошкодження газогону – хоч і суттєво слабшого, ніж тоді, коли сталася диверсія на "Північних потоках".