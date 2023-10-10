Норвезькі науковці кажуть про можливий вибух біля берегів Фінляндії, де зазнав пошкоджень газогін

Норвезьке неурядове дослідницьке агентство NORSAR зафіксувало ознаки вибуху біля берегів Фінляндії у Балтійському морі, приблизно тоді, коли зазнав пошкоджень газогін Balticconnector.

Як повідомляє "Європейська правда", про це NORSAR заявили у своєму пресрелізі невдовзі після брифінгів урядовців Фінляндії та Естонії з приводу інциденту.

NORSAR, що займається сейсмологічними спостереженнями, заявили, що за допомогою станцій у Фінляндії зафіксували ознаки вибуху біля фінських берегів у Балтійському морі о 01:20 за фінським часом 8 жовтня 2023 року.

Джерело розташовувалося приблизно за 40 км від естонського Палдіскі.

Фінський та естонський оператори, нагадаємо, зафіксували "незвичайне падіння тиску" у Balticconnector у ніч з суботи на неділю.

Магнітуда зафіксованого поштовху складала приблизно 1, що суттєво менше, ніж сигнал внаслідок вибуху на "Північному потоці" у вересні 2022 року (його магнітуду NORSAR оцінює у 2.2).

Агентство зазначає, що оцінки і місця, і магнітуди можуть бути неточними і триває подальший аналіз даних.

Зазначимо, і фінська, і естонська сторона на своїх брифінгах щодо ситуації зазначили, що сейсмологічні дані не вказують на застосування вибухівки. Одночасно міністр оборони Естонії Ханно Певкур зауважив, що такі пошкодження не могли бути завдані одним дайвером чи невеликим підводним роботом.

Фінляндія розслідує пошкодження газопроводу як наслідок зовнішнього впливу.