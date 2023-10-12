В Финляндии допускают, что к диверсии на Balticconnector причастен "государственный субъект"

Служба разведки Финляндии в четверг заявила, что не исключает возможной причастности "государственного субъекта" к повреждению газопровода Balticconnector в Балтийском море и подводного телекоммуникационного кабеля.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Финляндия, которая ведет расследование диверсии на подводной инфраструктуре, утверждает, что повреждения могли быть вызваны "внешним воздействием".

"Нельзя исключать причастность к этому государственного субъекта. Кто за этим стоит – это вопрос для предварительного расследования. Мы не комментируем это более подробно", – заявил журналистам директор Службы разведки Финляндии Антти Пелттари.

Финская полиция также допустила, что повреждение было вызвано "механической силой", а не взрывом.

Правоохранители отказались комментировать информацию СМИ о том, что рядом с местом происшествия проходило российское грузовое судно, а также отказались говорить, причастна ли к повреждению какая-либо структура другого государства.

Напомним, вечером 10 октября финская и эстонская стороны вышли с официальными заявлениями по поводу того, что в настоящее время известно о повреждении газопровода Balticconnector и кабеля передачи данных, которые соединяют страны через Финский залив.

Финляндия, в экономической зоне которой расположено повреждение газопровода, начала расследование инцидента как причинение вреда с отягчающими обстоятельствами. В обеих странах говорят, что сейсмологические данные не указывают на применение взрывчатки.

В то же время норвежский исследовательский институт зафиксировал признаки возможного взрыва в ночь повреждения газопровода – хотя и существенно более слабого, чем тогда, когда произошла диверсия на "Северных потоках".