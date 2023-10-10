Естонія офіційно прокоментувала пошкодження на газогоні й кабелі у Фінській затоці

Глава МЗС та міністр оборони Естонії вважають, що пошкодження на газогоні Balticconnector скоріш за все є наслідком чиїхось дій; місце пошкодження кабелю передачі даних ще не знайшли.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна та міністр оборони Ханно Певкур у зв’язку з інцидентом вийшли з пресконференцією, як і представники уряду Фінляндії.

"Кадри, які ми бачили, підтверджують, що пошкодження завдане якоюсь силою. Це не дії якогось дайвера чи невеликого підводного робота – йдеться про більш масштабні пошкодження", – сказав Певкур, додавши, що сейсмологічні дані не вказують на застосування вибухівки.

Маргус Тсахкна сказав, що скоріш за все пошкодження спричинені діями людини і це черговий сигнал, що потрібно ретельніше захищати критичну інфраструктуру. За його словами, вже відомо, які кораблі пересувалися у цьому районі у час, коли газопровід зазнав пошкодження, – щонайменш ті, які не вимикали передачу сигналу про своє місцеперебування, але поки немає підстав пов’язувати інцидент з якимось конкретним судном.

Ханно Певкур додав, що місце пошкодження кабелю передачі даних, що найімовірніше в економічній зоні Естонії, поки точно не відоме. "Ми скоріш за все встановили місце, але потрібно підтвердити припущення. Це на великій глибині", – зазначив він, додавши, що глибина сягає близько 70 метрів. Пошкоджена секція газогону пролягає на глибині 60 метрів, а найглибша його ділянка – на глибині близько 100 метрів.

Певкур зазначає, що поки не можна з абсолютною впевненістю стверджувати, що пошкодження газогону і кабелю пов’язані між собою. "Географічно це досить різні місця, потрібно встановити, хто стоїть за першою і за другою подією. Але вони досить близькі у часі", – зазначив міністр.

Певкур додав, що інциденти точно будуть обговорювати на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у середу, проте поки що Фінляндія та Естонія не проситимуть союзників про допомогу.

Президент Естонії Алар Каріс назвав ці події "дуже тривожними".

Нагадаємо, на спеціальному брифінгу уряду Фінляндії оголосили, що пошкодження газогону розслідують як наслідок зовнішнього впливу.

Перед цим фінські ЗМІ повідомляли, що у політичному й військовому керівництві Фінляндії допускають причетність Росії до цього інциденту.

Генсек НАТО провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Також інцидент обговорили міністри закордонних справ Естонії та Фінляндії, питання підняли і на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС.