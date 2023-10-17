Зеленский подтвердил применение ATACMS в Украине
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник подтвердил, что украинские силы использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS.
Об этом пишет "Европейская правда".
В конце обращения, благодаря партнерам за помощь, Зеленский добавил: "Сегодня особая благодарность – Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень метко – ATACMS себя показали".
Ряд американских СМИ перед тем сообщили, что США тайно передали Украине небольшое количество ракет ATACMS с кассетной боевой частью с дальностью поражения около 160 километров.
Предположительно, именно эти ракеты использовали украинские силы в ночь на вторник для ударов по двум аэродромам в оккупированных Россией Луганске и Бердянске.
Украина в течение месяцев просила у США дальнобойные средства поражения для того, чтобы бить по целям российских оккупантов в тылу, но в Вашингтоне отказывались из-за опасений относительно эскалации со стороны РФ и нехватки этих ракет для американских военных.
Великобритания и Франция, однако, еще летом предоставили Киеву собственные дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP, которые украинские силы эффективно применяли на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму.
В сентябре, писали СМИ, президент США Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что Вашингтон передаст небольшое количество ракет ATACMS для помощи в войне с Россией. Официально же об этом до сих пор не объявляли.