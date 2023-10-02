Косово говорит, что поведение Сербии напоминает действия России, которая вторглась в Украину

Поведение Сербии в отношении Косово напоминает поведение России в отношении Украины перед ее вторжением, заявила официальная Приштина.

С таким заявлением выступила министр иностранных дел Косово Доника Гервалла-Шварц в эфире Deutschlandfunk, пишет "Европейская правда".

Ее предупреждение прозвучало после того, как в пятницу Соединенные Штаты заявили, что наблюдают за тревожным наращиванием сербского военного контингента вдоль косовской границы, что дестабилизирует ситуацию в регионе, а НАТО сообщил, что санкционирует введение дополнительных миротворческих сил в Косово.

"За последние годы никогда не было такой концентрации войск... Вооружение, которое они там имеют, танки – это вызывает у нас плохое ощущение, потому что мы не знаем, как отреагирует международное сообщество", – сказала министр.

По ее словам, речь идет не только о концентрации войск, но и о риторике Сербии и ее "методах", напоминающих поведение России в отношении Украины.

"Два с половиной года мы предупреждаем об эскалации, а особенно с началом войны в Украине мы предупреждаем еще более насущно, потому что, мало того, что войска стягиваются к границе, так еще и все схемы одинаковы. Язык, выбор слов, методы – все похоже на то, как Путин ведет себя в Украине", – заявила Гервалла-Шварц.

"Вот почему еще важнее сделать необходимые шаги", – сказала она.

Президент Сербии Александар Вучич заявил на прошлой неделе, что не намерен отдавать приказ своим войскам пересекать границу с Косово, поскольку эскалация конфликта повредит стремлению Белграда присоединиться к ЕС.

На этом фоне в Приштине заявили, что Сербия имела конкретный план аннексии северных муниципалитетов Косово, где преобладают этнические сербы.

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