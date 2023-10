Косово заявляє, що Белград готував анексію північних районів, де переважають етнічні серби

У частково визнаному Косові заявили, що Сербія мала конкретний план анексії північних муніципалітетів Косова, де переважають етнічні серби.

Як повідомляє "Європейська правда", з такою заявою виступив прем’єр Альбін Курті.

Курті заявив, що Приштина отримала документальні підтвердження того, що дії озброєної групи на півночі Косова минулого тижня були частиною ширшого плану Сербії із взяття під контроль північних муніципалітетів.

Based on confiscated documentation, @Kosovo_Police have confirmed that the terrorist attack was part of a larger plan to annex the north of Kosova via a coordinated attack on 37 distinct positions. Establishing a corridor to Serbia would follow, to enable supply of arms & troops.