Косово заявляє, що Белград готував анексію північних районів, де переважають етнічні серби

У частково визнаному Косові заявили, що Сербія мала конкретний план анексії північних муніципалітетів Косова, де переважають етнічні серби.

Як повідомляє "Європейська правда", з такою заявою виступив прем’єр Альбін Курті.

Курті заявив, що Приштина отримала документальні підтвердження того, що дії озброєної групи на півночі Косова минулого тижня були частиною ширшого плану Сербії із взяття під контроль північних муніципалітетів.

Based on confiscated documentation, @Kosovo_Police have confirmed that the terrorist attack was part of a larger plan to annex the north of Kosova via a coordinated attack on 37 distinct positions. Establishing a corridor to Serbia would follow, to enable supply of arms & troops. — Albin Kurti (@albinkurti) October 2, 2023

"На основі конфіскованих документів поліція Косова підтвердила, що терористична атака була частиною ширшого плану з анексії півночі Косова шляхом скоординованої атаки з 37 визначених позицій. Після того мав з’явитися коридор до Сербії для постачання зброї і проїзду військ", – заявив Альбін Курті.

Нагадаємо, вихідними Приштина заявила про переміщення сербських військових та жандармерії на кілька десятків баз, що розташовані поруч з кордоном.

Про переміщення до кордону з частково визнаним Косовом значних сербських сил заявили також США.

У зв’язку з подіями союзники почали посилювати миротворчу місію НАТО KFOR.

Очільники KFOR та цивільної місії ЄС у Косові провели зустріч з президенткою, на якій обговорили безпекову ситуацію.

Тим часом президент Сербії Александар Вучич заперечує нарощування сил біля Косова і каже про "кампанію брехні".



