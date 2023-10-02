Британія через загострення у Косові надішле туди додаткові війська

Велика Британія найближчими днями відправить до Косова близько 200 солдатів після загострення ситуації на півночі.

Про це йдеться у заяві Міноборони Британії 1 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

"Британські війська будуть розгорнуті в миротворчій місії НАТО в Косові на прохання НАТО. Це рішення було прийнято після жорстокого нападу на косовську поліцію на півночі Косова 24 вересня і зростання напруженості в регіоні", – йдеться у заяві міністерства.

200 військових приєднаються до 400 інших членів британського контингенту, що вже перебувають в країні в рамках щорічних навчань.

Підрозділ вирушить до Косова на конкретне прохання Верховного головнокомандувача Об’єднаними силами НАТО в Європі, американського генерала Кріса Каволі.

"Після термінового запиту з боку НАТО я санкціонував розгортання батальйону британських солдатів для підтримання миру в Косові", – заявив глава Міноборони Британії Грант Шаппс.

Під командуванням НАТО і разом з іншими збройними силами країн Альянсу збройні сили Великої Британії будуть готові до проведення операцій відповідно до мандата Міжнародних сил з підтримки миру у Косові KFOR.

НАТО очолює операцію з підтримання миру в Косові з червня 1999 року. Війська до складу миротворчих сил надають 28 країн.

Нагадаємо, у вересні на півночі Косова, де переважають етнічні серби, озброєна група невідомих вбила із засідки косовського поліцейського, після чого її члени закріпилися на території монастиря і після тривалих перестрілок більшість змогли відступити, троє з групи загинули і ще декілька були затримані.

На цьому тлі в уряді Косова розповіли про переміщення сербських військ до кордонів та закликали Белград відвести їх.

Президент Сербії Александар Вучич заперечив повідомлення про нарощування військових сил уздовж кордону з Косовом.

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