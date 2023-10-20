Президент Чехії про зустріч Орбана з Путіним: Руйнує єдність Європи
Президент Чехії Петр Павел розкритикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який провів зустріч із главою Кремля Владіміром Путіним.
Про це йдеться у письмовому коментарі Павела для The Guardian, повідомляє "Європейська правда".
Чеський президент наголосив, що Путін зустрічається із лідерами ЄС лише для того, щоб "зруйнувати єдність європейських країн і всього демократичного світу".
"Ми не повинні піддаватися на його тактику", – додав він.
Павел підкреслив, що російський президент не хоче говорити про досягнення миру в Україні на таких зустрічах.
"Миру можна досягти без будь-яких переговорів з його боку, просто припинивши атаки і вивівши свої війська з української території", – додав він.
Нагадаємо, Путін і Орбан 17 жовтня зустрілися у Китаї. Це було першою за понад рік зустріччю Путіна з лідером країни-члена ЄС, і першою з початку повномасштабної війни – члена НАТО.
Під час зустрічі угорський прем'єр назвав розв'язану Росією війну проти України "воєнною операцією".
Через переговори Путіна з Орбаном посли НАТО в Будапешті провели зустріч на тлі занепокоєності союзників НАТО зближенням Угорщини з Росією.