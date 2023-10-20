Президент Чехии о встрече Орбана с Путиным: Разрушает единство Европы
Президент Чехии Петр Павел раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который провел встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом говорится в письменном комментарии Павела для The Guardian, сообщает "Европейская правда".
Чешский президент подчеркнул, что Путин встречается с лидерами ЕС только для того, чтобы "разрушить единство европейских стран и всего демократического мира".
"Мы не должны поддаваться на его тактику", – добавил он.
Павел подчеркнул, что российский президент не хочет говорить о достижении мира в Украине на таких встречах.
"Мира можно достичь без каких-либо переговоров с его стороны, просто прекратив атаки и выведя свои войска с украинской территории", – добавил он.
Напомним, Путин и Орбан 17 октября встретились в Китае. Это было первой за более чем год встречей Путина с лидером страны-члена ЕС, и первой с начала полномасштабной войны – члена НАТО.
На встрече с Путиным венгерский премьер назвал развязанную РФ войну против Украины "военной операцией".
Из-за переговоров Путина с Орбаном послы НАТО в Будапеште провели встречу на фоне обеспокоенности союзников НАТО сближением Венгрии с Россией.