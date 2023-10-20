Президентка Словаччини назвала умову схвалення уряду антиукраїнського Фіцо

Президентка Словаччини Зузана Чапутова готова схвалити уряд на чолі з проросійським експрем'єр-міністром Робертом Фіцо лише в тому випадку, якщо він змінить свою кандидатуру на посаду міністра з питань довкілля.

Про це йдеться в опублікованій у п’ятницю заяві канцелярії Чапутової, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Напередодні президентка Словаччини відхилила кандидатуру Рудольфа Гуляка на посаду міністра з питань довкілля від ультраправої Словацької національної партії, оскільки він не раз заперечував зміни клімату й ображав екоактивістів.

"Президентка визначить дату призначення нового уряду лише після отримання нової пропозиції щодо кандидатури на посаду міністра з питань довкілля, щоб вона могла схвалити новий уряд у повному складі", – йдеться в заяві.

Словацька національна партія й Роберт Фіцо раніше заявили, що не будуть змінювати кандидатуру Гуляка. Експрем’єр і лідер партії Smer-SD допускав, що уряд призначать без міністра з питань довкілля.

Рішення Чапутової може означати, що процес формування уряду Smer-SD, Словацькою національною партією й партією "Голос" Петера Пеллегріні продовжиться й після середини наступного тижня.

11 жовтня Фіцо підписав меморандум про формування коаліції з партією "Голос" і проросійською Словацькою національною партією.

У межах коаліційної угоди Smer-SD отримала право призначати прем’єр-міністра та шістьох інших міністрів. "Голос" отримає пост спікера парламенту, яким, швидше за все, стане лідер партії Петер Пеллегріні, та сім міністерських посад в уряді, а Словацька національна партія – позиції трьох міністрів.

За даними ЗМІ, главою МЗС Словаччини може стати проросійський політик Юрай Бланар, який відзначався одіозними заявами щодо війни РФ проти України і не є кадровим дипломатом.

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