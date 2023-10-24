Скандальный кандидат в правительство Словакии отказался от должности

Одиозный словацкий политик Рудольф Гуляк, чью кандидатуру на должность министра по вопросам окружающей среды отказалась поддерживать президент, решил снять свою кандидатуру.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Aktuality.

По его словам, возник вопрос, не будет ли его лицо решающим в расколе коалиционного правительства, которое формируется в Словакии.

"Таким образом, я точно не позволю (оппозиционной) "Прогрессивной Словакии" победить", – прокомментировал Гуляк свое решение, добавив, что продолжит заниматься вопросами экологии в должности председателя парламентского комитета по вопросам сельского хозяйства и окружающей среды.

Словацкая национальная партия выдвинет на должность министра окружающей среды Томаша Тарабу, который заявил, что отзыв кандидатуры Гуляка был сделан для того, чтобы новое правительство можно было сформировать до четверга, и его будущий глава Роберт Фицо мог принять участие в саммите Евросоюза в Брюсселе.

Президент Словакии Зузана Чапутова отказалась утвердить кандидатуру Гуляка на должность министра по вопросам окружающей среды из-за его отрицания изменения климата и истории агрессии в отношении активистов.

Внешнеполитические комментарии Гуляка во время теледебатов заставили лидеров будущей коалиции дистанцироваться от него.

Перед этим Чапутова заявила, что готова одобрить правительство во главе с пророссийским экс-премьер-министром Робертом Фицо только в том случае, если он изменит свою кандидатуру на должность министра по вопросам окружающей среды.

11 октября Фицо подписал меморандум о формировании коалиции с партией "Голос" и пророссийской Словацкой национальной партией.

В рамках коалиционного соглашения Smer-SD получила право назначать премьер-министра и шесть других министров. "Голос" получит пост спикера парламента, которым, скорее всего, станет лидер партии Петер Пеллегрини, и семь министерских должностей в правительстве, а Словацкая национальная партия – позиции трех министров.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Словакии готовят пророссийское правительство: чего ждать от новой власти страны-соседки Украины.