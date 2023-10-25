Вірменія звинуватила Азербайджан у зриві переговорів у Брюсселі

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що президент Азербайджану Ільхам Алієв не знайшов часу поїхати до Брюсселя на тристоронню зустріч з главою вірменського уряду Ніколом Пашиняном та главою Євроради Шарлем Мішелем.

Про це Мірзоян сказав, відповідаючи на запитання вірменської служби "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

У Мірзояна запитали, хто не знайшов часу поїхати до Брюсселя на переговори.

"Вочевидь, президент Азербайджану, тому що ми готові брати участь у цій зустрічі і зараз. Сподіваюся, що проблема дійсно в конкретних датах і найближчим часом можна буде узгодити нові дати нової зустрічі. Республіка Вірменія готова взяти участь у цій зустрічі. Ми продовжуємо дотримуватися мирного порядку денного", – сказав Мірзоян.

Раніше спеціальний представник ЄС з питань Південного КавказуТойво Клаар заявив, що зустрічі між головою Європейської ради Шарлем Мішелем, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим наприкінці жовтня не буде. Як причину спецпредставник ЄС назвав брак часу.

Можливу тристоронню зустріч у Брюсселі до кінця місяця раніше анонсував президент Європейської ради Шарль Мішель під час саміту Європейської політичної спільноти в Гранаді.

Європейські лідери сподівалися провести в іспанській Гранаді першу зустріч між президентом Азербайджану та главою уряду Вірменії після наступу Баку на Карабах. Зустріч мала відбутися за участі лідерів Німеччини і Франції.

Але азербайджанський президент Ільхам Алієв відмовився від переговорів і не приїхав у Гранаду. Відмову Азербайджану пояснюють тим, що Туреччину, союзницю Баку, не залучили до переговорного формату.



