Зустріч Пашиняна та Алієва за посередництва ЄС не відбудеться

Зустріч прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна і президента Азербайджану Ільхама Алієва за участі президента Євроради Шарля Мішеля наприкінці жовтня не відбудеться.

Про це повідомив спеціальний представник ЄС щодо Південного Кавказу Тойво Клаар, пише "Європейська правда" з посилання на вірменську службу "Радіо Свобода".

Причиною того, що зустріч не відбудеться, спецпредставник ЄС назвав брак часу.

"Наша мета – щоб вірмени Карабаху повернулися у свої домівки. Наголошуючи на важливості зустрічі в Гранаді, у якій Алієв не брав участі, ми зараз намагаємося організувати зустріч Пашинян-Алієв у Брюсселі", – сказав Клаар, не уточнивши можливих нових дат.

"Попри повільний процес, ми віримо, що результатом стане підписання документа", – підкреслив європейський дипломат.

Щодо формату "3+3", у рамках якого два дні тому в Тегерані відбулася зустріч міністрів закордонних справ Туреччини, Ірану, Росії, Вірменії та Азербайджану, Клаар заявив, що, хоча цей формат не розв'язує проблеми, але може бути корисним. "Немає суперечності", – сказав він.

Можливу тристоронню зустріч у Брюсселі до кінця місяця раніше анонсував президент Європейської ради Шарль Мішель під час саміту Європейської політичної спільноти.

Європейські лідери сподівалися провести в іспанській Гранаді першу зустріч між президентом Азербайджану та главою уряду Вірменії після наступу Баку на Карабах.

Але азербайджанський президент Ільхам Алієв відмовився від переговорів і не приїхав у Гранаду. Також на саміт у Гранаді не поїхав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який підтримує Азербайджан у його протистоянні з Вірменією.