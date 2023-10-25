Армения обвинила Азербайджан в срыве переговоров в Брюсселе 

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не нашел времени поехать в Брюссель на трехстороннюю встречу с главой армянского правительства Николом Пашиняном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Об этом Мирзоян сказал, отвечая на вопрос армянской службы "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

У Мирзояна спросили, кто не нашел времени поехать в Брюссель на переговоры.

"Очевидно, президент Азербайджана, потому что мы готовы участвовать в этой встрече и сейчас. Надеюсь, что проблема действительно в конкретных датах и в ближайшее время можно будет согласовать новые даты новой встречи. Республика Армения готова принять участие в этой встрече. Мы продолжаем придерживаться мирной повестки дня", – сказал Мирзоян.

Ранее специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар заявил, что встречи между председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в конце октября не будет. В качестве причины спецпредставитель ЕС назвал нехватку времени.

Возможную трехстороннюю встречу в Брюсселе до конца месяца ранее анонсировал президент Европейского совета Шарль Мишель во время саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

Европейские лидеры надеялись провести в испанской Гранаде первую встречу между президентом Азербайджана и главой правительства Армении после наступления Баку на Карабах. Встреча должна была состояться при участии лидеров Германии и Франции.

Но азербайджанский президент Ильхам Алиев отказался от переговоров и не приехал в Гранаду. Отказ Азербайджана объясняют тем, что Турцию, союзницу Баку, не привлекли к переговорному формату.