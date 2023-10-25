Глава МИД Финляндии: Китай готов сотрудничать в расследовании повреждения Balticconnector

Министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что власти Китая готовы сотрудничать в расследовании повреждения газопровода Balticconnector в Балтийском море.

Об этом финский министр сказала в интервью изданию Helsingin Sanomat, сообщает "Европейская правда".

"Мы контактировали с китайской стороной, и они заверили нас в своем желании сотрудничать", – сказала Валтонен.

По ее словам, пока не понятно, каким может быть это сотрудничество.

"Мы находились в контакте в течение всего этого времени. Они выразили мнение, что хотят сотрудничать в расследовании", – добавила глава МИД Финляндии.

Валтонен уточнила, что встречалась с послом Китая в Финляндии, а также задействовала другие дипломатические каналы.

Накануне финское Национальное бюро расследований заявило, что повреждение газопровода Balticconnector, который соединяет Финляндию с Эстонией, скорее всего, вызвали действия судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

Главный следователь детектив Национального бюро расследований Финляндии Ристо Лохи рассказал, что на морском дне обнаружили след от якоря, который ведет к месту повреждения газопровода. Сам якорь подняли утром во вторник.

Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора.

Подробно об этом читайте в статье Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива