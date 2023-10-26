Латвія не заборонятиме перебування автомобілів, зареєстрованих у Білорусі

Автомобілі, зареєстровані в Білорусі, зможуть і надалі перебувати на території Латвії – згадку про це було виключено з поправок до Закону про дорожній рух, запропонованих Мін’юстом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

У вересні Міністерство юстиції виступило з пропозицією, яка передбачала конфіскацію авто із номерами Росії чи Білорусі, якщо за три місяці не вивезти з Латвії транспортний засіб або не перереєструвати його.

Відомо, що тільки на підставі первинних дозволів у Латвії зараз перебувають близько 5,5 тисячі громадян Білорусі. Значна частина цих людей приїхали в країну у статусі біженців, розповів представник товариства білорусів Supolka Дзяніс Давидау.

"Для багатьох із них машина була єдиним способом покинути свою країну. Тобто обшук удома, наприклад, і просто треба було дуже швидко виїхати. Для багатьох це єдина можливість. Друга проблема – після того, як держустанови Білорусі відмовилися виконувати свої обов'язки з оформлення доручень і паспортів, тепер стало неможливо цю машину навіть іншим особам вивезти в Білорусь і щось із нею зробити", – пояснив він.

У більшості випадків таку машину неможливо і зареєструвати в Латвії, оскільки вона не має європейської сертифікації. У середу, 25 жовтня, поправки до Закону про дорожній рух розглядала Комісія Сейму з народного господарства. І позиція представників Міністерства юстиції змінилася, сказала його парламентська секретарка Лаума Паеглькална.

"У дискусіях з Міністерством закордонних справ досягнуто згоди, що до білоруських автомобілів ці обмеження ми не застосовуємо. Нам здається, що регулювання національних санкцій нам просто не дає такого права", – додала вона.

Арніс Лаува, керівник відділу МЗС з міжнародного права, сказав, що якщо брати за базу регулювання права Європейського Союзу і відповідне регулювання у сфері санкцій, то цю норму можна застосувати до Росії, але ніяк не до Білорусі".

Тобто, перспективи вивезти машину за кордон, зареєструвати в Латвії або просто позбутися її на користь держави стосуватимуться тільки власників машин з російськими номерами. Громадяни Білорусі зможуть продовжувати їздити на своїх автомобілях на території Латвії.

Наразі усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами РФ. Також ці заборони ввели Польща, Фінляндія, Норвегія і Болгарія.

Між тим, росіяни користуються калінінградським транзитним поїздом для того, щоб потрапити до Євросоюзу через Литву.