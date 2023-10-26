Латвия не будет запрещать пребывание автомобилей, зарегистрированных в Беларуси

Автомобили, зарегистрированные в Беларуси, смогут и в дальнейшем находиться на территории Латвии – упоминание об этом было исключено из поправок к Закону о дорожном движении, предложенных Минюстом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.

В сентябре Министерство юстиции выступило с предложением, которое предусматривало конфискацию авто с номерами России или Беларуси, если за три месяца не вывезти из Латвии транспортное средство или не перерегистрировать его.

Известно, что только на основании первичных разрешений в Латвии сейчас находятся около 5,5 тысячи граждан Беларуси. Значительная часть этих людей приехали в страну в статусе беженцев, рассказал представитель общества белорусов Supolka Дзянис Давидау.

"Для многих из них машина была единственным способом покинуть свою страну. То есть обыск дома, например, и просто надо было очень быстро уехать. Для многих это единственная возможность. Вторая проблема – после того, как госучреждения Беларуси отказались выполнять свои обязанности по оформлению доверенностей и паспортов, теперь стало невозможно эту машину даже другим лицам вывезти в Беларусь и что-то с ней сделать", – пояснил он.



В большинстве случаев такую машину невозможно и зарегистрировать в Латвии, поскольку она не имеет европейской сертификации. В среду, 25 октября, поправки к Закону о дорожном движении рассматривала Комиссия Сейма по народному хозяйству. И позиция представителей Министерства юстиции изменилась, сказала его парламентский секретарь Лаума Паеглькална.

"В дискуссиях с Министерством иностранных дел достигнуто соглашение, что к белорусским автомобилям эти ограничения мы не применяем. Нам кажется, что регулирование национальных санкций нам просто не дает такого права", – добавила она.

Арнис Лаува, руководитель отдела МИД по международному праву, сказал, что если брать за базу регулирования права Европейского Союза и соответствующее регулирование в сфере санкций, то эту норму можно применить к России, но никак не к Беларуси".

То есть, перспективы вывезти машину за границу, зарегистрировать в Латвии или просто избавиться от нее в пользу государства будут касаться только владельцев машин с российскими номерами. Граждане Беларуси смогут продолжать ездить на своих автомобилях на территории Латвии.

Сейчас все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ. Также эти запреты ввели Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария.

Между тем, россияне пользуются калининградским транзитным поездом для того, чтобы попасть в Евросоюз через Литву.