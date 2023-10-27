Президент Румунії: Шенген більше не функціонує

Румунія продовжує брати участь у переговорах про вступ до Шенгенської зони, але реальність така, що зона вільного пересування більше не функціонує.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс у четвер перед початком засідання Європейської ради, його заяву наводить Euractiv, пише "Європейська правда".

Румунія прагне приєднатись до Шенгену, однак Австрія не може цього зробити через вето Австрії. Відень посилається на зростання показників міграції і вимагає від кроків від Румунії для подолання проблеми.

"Ми дуже добре знаємо, що ми відповідаємо всім критеріям Шенгенської зони", – заявив Йоганніс у Брюсселі.

Однак він зазначив, що "Шенгенська зона більше не функціонує".

"Шенген більше не функціонує і майже не існує, оскільки багато держав, в тому числі в Центральній Європі, закрили свої кордони через міграцію", – сказав Йоганніс.

Він підкреслив, що діалог про приєднання Румунії до зони вільних кордонів стає "все більш дивним", а позиція Австрії щодо розширення Шенгену викликає "щонайменше" здивування.

Кілька країн Центральної Європи нещодавно запровадили контроль на своїх кордонах через збільшення кількості нелегалів.

Президент Йоганніс підкреслив, що реформа Шенгенської зони може бути здійснена після того, як Румунія стане її членом.

Щодо можливості судового позову проти Австрії, Йоганніс зазначив, що "це дуже складне юридичне питання".

"Ми не змогли знайти двох юристів, які б мали однакову думку з цього приводу", – зауважив румунський президент.

Нагадаємо, у Румунії обговорюють відповідь Австрії, яка проти її прийняття у Шенгенську зону.

Раніше прем'єр-міністр Марчел Чолаку заявив, що подасть на Австрію до Суду ЄС і вимагатиме компенсації, якщо Відень знову заблокує вступ Бухареста до Шенгенської зони.