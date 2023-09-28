У Румунії обговорюють кроки у відповідь для Австрії, яка проти її прийняття у Шенгенську зону

Румунські політики від влади та опозиції допускають недружні кроки у відповідь для Австрії у зв’язку з "вето" Відня на прийняття Румунії до Шенгенської зони, для чого країна виконала формальні вимоги.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Віцепрезидент партії PNL, що входить до правлячої коаліції, Рареш Богдан заявив, що Румунія починає блокувати участь австрійських посадовців у зустрічах НАТО, щоб "надіслати сигнал".

За його словами, якщо це і аргументи від Брюсселя та інших країн-членів не допоможуть, Румунія буде шукати "інші рішення, аніж дипломатичні" та може почати "економічну дипломатію".

"Коли ваша країна отримує не менше 7% ВВП від компаній, що працюють у Румунії, їх не треба блокувати, їм треба йти назустріч", – зазначив він.

Політик додав, що ситуація з австрійським вето підживлює євроскептичні настрої в країні і послаблює довіру до ЄС.

Євроскептична права партія AUR також закликала уряд до жорстких заходів тиску на Відень, як бойкот австрійських компаній, переведення рахунків держінституцій з австрійських банків і відмова від позик у них.

Раніше прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що подасть на Австрію до Суду ЄС і вимагатиме компенсації, якщо Відень знову заблокує вступ Бухареста до Шенгенської зони.

У грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії. Проти вступу Румунії та Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди.