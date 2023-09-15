Румунія погрожує Австрії судом, якщо та заблокує її вступ до Шенгену

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що подасть на Австрію до Суду ЄС і вимагатиме компенсації, якщо Відень знову заблокує вступ Бухареста до Шенгенської зони.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю виданню Der Standard.

Румунський прем'єр повідомив, що за кілька днів до засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС Австрія сказала, що не підтримає намір Румунії приєднатися до Шенгену. За словами Чолаку, це питання буде знову обговорюватися на зустрічах європейських лідерів у жовтні та грудні.

Він наголосив, що, за винятком Австрії, всі інші держави підтримують вступ Румунії. Чолаку назвав такими, що не відповідають дійсності слова канцлера Австрії Карла Негаммера про те, що через Румунію зросла міграція.

"Ми також запровадили спільний прикордонний контроль із Сербією, щоб зняти це питання з порядку денного. Але якщо канцлер Негаммер знову невиправдано скористається своїм правом вето, я, як прем'єр, буду змушений оскаржити рішення Австрії в Суді ЄС, щоб вимагати компенсації за збитки", – зазначив він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи звернетеся він до Суду ЄС, якщо Нагаммер скаже "ні", Чолаку сказав: "Категорично так!".

"Найгірше те, що Австрія створила прецедент. Бо зазвичай країни-члени ЄС дотримуються рекомендацій інституцій ЄС. Хорватія подала заявку на вступ (до Шенгену) близько чотирьох-п'яти років тому. Румунія та Болгарія могли заблокувати вступ, але ми цього не зробили", – нагадав Чолаку.

Раніше міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер не погодився із закликом президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн розширити Шенгенську зону.

Перед цим стало відомо, що Бухарест розглядає можливість вимагати компенсації за збитки, яких зазнали перевізники через відмову у приєднанні Румунії до Шенгенської зони.

У грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії. Проти вступу Румунії та Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди.