У Болгарії побоюються посилення проросійських сил у разі відмови їй від Шенгена

Прем'єр-міністр Болгарії Ніколай Денков заявив про те, що у разі відмови вступу до Шенгенської зони в його країні посиляться прокремлівські сили.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Der Standard.

Він назвав нинішній болгарський уряд дуже проєвропейським, який хоче, щоб Софію визнали рівноправним партнером інших західних країн. Водночас, за його словами, сильна (проросійська) опозиція хоче чогось іншого і дивиться на Схід.

"Якщо ми виконаємо своє домашнє завдання і все одно не зможемо приєднатися до Шенгенської зони та Єврозони, опозиція скаже: "Що б не рекомендував Захід, він не вважає нас рівними", – додав Денков.

Прем'єр уточнив, що це пішло б на користь не лише дружній Кремлю болгарській опозиції, але й подібним силам у Північній Македонії та Сербії.

"Все це свідчить про те, що відбувається більш масштабна і дуже важлива боротьба за європейське майбутнє Балкан", – наголосив Денков.

Раніше повідомлялося, що Болгарія не збирається йти на конфронтацію з Австрією та Нідерландами, які блокують її вступ до Шенгенської зони, надавши перевагу м'якій дипломатії та політичнму тиску на Брюссель для подолання вето цих країн.

Перед цим Ніколай Денков заявив, що країна матиме дві можливості приєднатися до безвізової Шенгенської зони цього року, а саме в жовтні та в грудні.

Нагадаємо, депутати Європарламенту ухвалили у липні резолюцію із закликом до Європейської ради схвалити приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони до кінця 2023 року.

У грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії. Проти вступу Румунії і Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди.