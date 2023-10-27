Президент Румынии: Шенген больше не функционирует

Румыния продолжает участвовать в переговорах о вступлении в Шенгенскую зону, но реальность такова, что зона свободного передвижения больше не функционирует.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг перед началом заседания Европейского совета, его заявление приводит Euractiv, пишет "Европейская правда".

Румыния стремится присоединиться к Шенгену, однако не может этого сделать из-за вето Австрии. Вена ссылается на рост показателей миграции и требует от Бухареста шагов для преодоления проблемы.

"Мы очень хорошо знаем, что мы соответствуем всем критериям Шенгенской зоны", – заявил Йоханнис в Брюсселе.

Однако он отметил, что "Шенгенская зона больше не функционирует".

"Шенген больше не функционирует и почти не существует, поскольку многие государства, в том числе в Центральной Европе, закрыли свои границы из-за миграции", – сказал Йоханнис.

Он подчеркнул, что диалог о присоединении Румынии к зоне свободных границ становится "все более странным", а позиция Австрии по расширению Шенгена вызывает "по меньшей мере" недоумение.

Несколько стран Центральной Европы недавно ввели контроль на своих границах из-за увеличения количества нелегалов.

Президент Йоханнис подчеркнул, что реформа Шенгенской зоны может быть осуществлена после того, как Румыния станет ее членом.

Относительно возможности судебного иска против Австрии, Йоханнис отметил, что "это очень сложный юридический вопрос".

"Мы не смогли найти двух юристов, которые бы имели одинаковое мнение по этому поводу", – отметил румынский президент.

Напомним, в Румынии обсуждают ответ Австрии, которая против ее принятия в Шенгенскую зону.

Ранее премьер-министр Марчел Чолаку заявил, что подаст на Австрию в Суд ЕС и потребует компенсации, если Вена снова заблокирует вступление Бухареста в Шенгенскую зону.