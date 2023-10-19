Словенія поверне контроль на кордоні з Угорщиною і Хорватією

Словенія заявила в четвер, що запровадить перевірки на кордоні з сусідніми Угорщиною та Хорватією після того, як Італія вирішила зробити те ж саме зі Словенією з міркувань безпеки через насильство на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Уряд заявив, що прикордонний контроль буде запроваджений у суботу і триватиме щонайменше 10 днів. У середу Італія заявила, що призупинить дію угоди про відкритий кордон зі Словенією також 21 жовтня на наступні 10 днів.

Ці рішення відображають зростаюче занепокоєння щодо безпеки в Європі через війну між Ізраїлем і ХАМАС. У четвер міністри внутрішніх справ Європейського Союзу обговорювали, як подолати вплив війни на блок з 27 країн після нападу на берлінську синагогу з використанням вибухової бомби і вбивств у Бельгії та Франції, скоєних підозрюваними ісламськими екстремістами.

Уряд Словенії заявив, що міністр внутрішніх справ Боштьян Поклюкар представить деталі свого рішення на засіданні ЄС у Люксембурзі.

Словенія, Італія, Хорватія та Угорщина є країнами, що входять до Шенгенської зони, найбільшої у світі зони вільного пересування. Країни Шенгенської зони можуть тимчасово відновити прикордонний контроль "у разі серйозної загрози державній політиці або внутрішній безпеці".

Петер Сійярто, міністр закордонних справ угорського уряду, який виступає проти імміграції, заявив, що Словенія прийняла таке рішення через імміграційну політику ЄС, яка, за його словами, загрожує як фізичній безпеці, так і економічному процвітанню європейських країн.

"Європейська економіка страждає, оскільки прикордонний контроль у Шенгенській зоні перешкоджає і сповільнює торгівлю і транскордонні операції бізнесу", – написав Сійярто у Facebook. "Якщо Брюссель не змінить свою міграційну політику, ми можемо опинитися там, де не хочемо бути: в епоху Європи, розірваної старими кордонами", – додав він.