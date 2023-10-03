В Пентагоне заявили о готовности передать Украине ракеты ATACMS
Министерство обороны США готово предоставить Украине часть своих дальнобойных ракет ATACMS, оснащенных кассетными боеприпасами, как только президент Джо Байден одобрит их передачу.
Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью Bloomberg сказал помощник министра обороны США по вопросам закупок Даг Буш.
По его словам, в США уже определились с тем, какие именно ракеты ATACMS получит Украина. Он заявил, что армия уже давно готова к их передаче, и там готовы действовать быстро.
"Мы готовы, когда и если президент решит это сделать", – подчеркнул Буш.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что Вашингтон передаст небольшое количество ракет ATACMS для помощи в войне с Россией.
В Вашингтоне ранее объясняли отказ передать дальнобойные ракеты тем, что у Штатов нет достаточных запасов этого вооружения. Другая причина, которая непублично озвучивалась американскими чиновниками, – опасения эскалации со стороны России.
Перед этим издание WSJ сообщило, что США приближаются к предоставлению Украине ATACMS и рассматривают вариант передачи ограниченного количества ракет.