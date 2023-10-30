Кулеба анонсував позитивні "події і новини" щодо руху України в ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що найближчим часом з’являться новини з "позитивним ефектом" на рух України до членства в Європейському Союзі.

Таке Кулеба сказав в етері телемарафону в понеділок, передає "Європейська правда".

На питання про результати оцінки Єврокомісією прогресу на шляху членства України в ЄС, на основі якої Європейська рада має ухвалити рішення щодо переговорів, голова МЗС сказав, що "результати оголошувати не буде".

"Але я думаю, що до кінця цього тижня ви побачите події і новини, які будуть мати, скажімо так, позитивний ефект. Українська влада попрацювала над тим, щоб виконати все, що потрібно з нашого боку", – запевнив він.

Кулеба нагадав, що, як він і говорив у попередні місяці, до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в Європейському Союзі, "якщо не буде жодних форс-мажорів".

"Це буде черговий історичний момент. І наразі ми рухаємося доволі впевнено до цієї мети. Решту розкривати поки не буду. Робота триває на всіх рівнях", – підсумував міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у відеозверненні до лідерів держав-членів Європейського Союзу на саміті в Брюсселі закликав їх наприкінці року підтримати початок переговорів з Україною щодо членства в ЄС.

За даними ЗМІ, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, за інформацією преси, ймовірно приїде в Україну. Цей візит може свідчити, що оцінка прогресу Києва у "кандидатських" реформах буде позитивною.

Читайте також Розблокувати Україну. Як у ЄС змінюють вимоги для вступу держав-кандидатів.