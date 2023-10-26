Зеленський: Київ "практично" виконав рекомендації ЄС, очікуємо на початок переговорів

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні до лідерів держав-членів Європейського Союзу на саміті в Брюсселі закликав їх наприкінці року підтримати початок переговорів з Україною щодо членства в ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", текст звернення Зеленського опублікував Офіс президента.

Голова держави підкреслив, що Україна виконує рекомендації Євросоюзу щодо майбутнього вступу, згадавши про підписання закону про фінансовий моніторинг політично значущих осіб.

"Україна практично реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії – і рішення, які були простішими, і рішення, які були складними для політиків. І ми розраховуємо на вашу єдність у відповідь – на рішення про початок переговорів щодо вступу України у Євросоюз", – додав він.

На думку Зеленського, це рішення "багато в чому визначить увесь подальший шлях Євросоюзу".

"Або виграє вся наша з вами Європа разом з Україною, разом із Молдовою, а в перспективі – разом із Грузією та Білоруссю, або… виграє минуле. Я впевнений, ви всі – на боці сучасної Європи. Ми повинні перемогти", – підсумував президент.

У вівторок 24 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до колегії єврокомісарів, які зібрались в Брюсселі, переконуючи їх у тому, що Україна виконала усі рекомендації Єврокомісії та готова почати переговори про вступ до Євросоюзу.

За даними ЗМІ, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, за інформацією преси, ймовірно приїде в Україну. Цей візит може свідчити, що оцінка прогресу Києва у "кандидатських" реформах буде позитивною.