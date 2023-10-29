Прем’єр Фінляндії: цілком реально, що переговори ЄС з Україною про членство почнуться в грудні

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на засіданні партійної ради Коаліційної партії заявив, що переговори між ЄС і Україною щодо членства в союзі можуть розпочатися в грудні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

"На мій погляд, Україна досить добре просунулася у виконанні тих завдань, які були поставлені перед нею [для вступу в ЄС]", – заявив глава фінського уряду.

За його словами, за тиждень буде підготовлено звіт про те, як країни-претенденти просунулися у виконанні вимог для приєднання до Євросоюзу.

Депутат Європарламенту від Коаліційної партії Сірпа Піетікайнен також вважає реальним, що переговори з Україною почнуться.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у відеозверненні до лідерів держав-членів Європейського Союзу на саміті в Брюсселі закликав їх наприкінці року підтримати початок переговорів з Україною щодо членства в ЄС.

За даними ЗМІ, Єврокомісія готується оприлюднити 8 листопада позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху в ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, за інформацією преси, ймовірно приїде в Україну. Цей візит може свідчити, що оцінка прогресу Києва у "кандидатських" реформах буде позитивною.

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