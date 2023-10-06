Орбан "не почув" пояснень МЗС про кордони України та хоче оцінку впливу її вступу до ЄС

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан повторив свої слова про те, що через війну в Україні не зрозуміло, якою є її територія і населення, а також заявив, що ЄС перед "серйозними розмовами про вступ" України має провести стратегічний аналіз того, як це вплине на союз.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у коментарі ЗМІ перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Гранаді, де 6 жовтня обговорять розвиток Євросоюзу до 2030 року.

Орбан сказав, що з приводу вступу України є "багато питань і сумнівів".

"Треба обговорювати все серйозно. Тому що Україна – країна у стані війни, у нас ще не було розширення, коли до складу включали воюючу країну. Ми не знаємо, які там реальні кордони, скільки людей проживає, тож це складне питання", – сказав прем’єр Угорщини.

Він додав, що для "серйозної розмови" про членство України хотів би спершу побачити стратегічний документ з оцінкою.

"Якщо серйозно говорити про членство України, то спершу потрібен якийсь стратегічний документ… Ми маємо розуміти, чому для ЄС буде перевагою інтегрувати Україну і якими будуть наслідки – для сільського господарства, безпекових питань, фондів згуртованості.

Після вступу України в аграрному секторі у ЄС буде цілковито нова картина. Чи готові ми до цього, чи готовий до цього президент Франції? Тут багато стратегічних питань", – додав Орбан.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Орбан заявив, що вважає нереалістичним вступ України до ЄС, доки триває війна – тому що "незрозуміло, якою є її територія і населення", та вбачає у цьому проблему навіть для рішення про початок переговорів про вступ.

В МЗС України йому нагадали, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів.