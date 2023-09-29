В МЗС розповіли допитливому Орбану про розмір території України

В МЗС відреагували на останні заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який вважає нереалістичним вступ України до ЄС, доки триває війна.

Як передає "Європейська правда", відповідний коментар на своїй сторінці у Facebook розмістив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Позитивно відзначаємо, що прем‘єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів", – зазначив Ніколенко.

Орбан раніше заявив, що ЄС потрібно буде "відповісти на дуже довгі й складні питання, доки дійде до моменту, коли можна буде ухвалити рішення навіть про початок переговорів" про вступ України до ЄС.

"Коли ми будемо обговорювати майбутнє України у Брюсселі восени, у нас не вийде уникнути питання, чи ми можемо серйозно задумуватися про членство такої країни. Чи можна починати переговори з країною, яка у стані війни? Ми не розуміємо, якою є територія цієї країни, тому що вона все ще воює, і не знаємо, яким є її населення, тому що це населення виїздить… Приймати (до ЄС. – Ред.) країну, не знаючи її параметрів, було би безпрецедентно", – заявив Орбан.

Нагадаємо, віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина напередодні заявила, що невирішені територіальні питання ніколи не були перешкодою у процесі євроінтеграції України та не будуть на заваді і надалі.