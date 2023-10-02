Лідери ЄС на неформальній зустрічі в Іспанії обговорять розвиток до 2030 року

Голова Європейської ради Шарль Мішель у понеділок надіслав формальне запрошення очільникам держав-членів Європейського Союзу для участі в неформальній зустрічі 6 жовтня в іспанському місті Гранада.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У листі до лідерів ЄС Мішель підкреслює, що зустріч має важливе значення не лише як майданчик для обговорення поточних проблем, як-то міграції, а й відправна точка для "процесу роздумів про майбутні пріоритети нашого Союзу".

"Починаючи з Гранади, наші дискусії дозволять нам спільно окреслити курс для Союзу, визначивши його напрямок і цілі на найближчі роки. Результат нашого процесу роздумів протягом наступних кількох місяців сформує Стратегічний порядок денний на 2024-2029 роки", – написав голова Євроради.

Він додав, що Гранада стане місцем критичної оцінки прогресу ЄС у зміцненні європейського суверенітету та сфер, які все ще потребують реформування.

"Окрім стратегічного порядку денного, невід'ємною частиною цієї дискусії є майбутнє розширеного Європейського Союзу та наслідки, які це розширення може спричинити – як для нас, так і для наших нових членів", – вважає він.

"Життєво важливо, щоб ми обмірковували майбутню динаміку нашого Союзу, нашу політику і процес прийняття рішень, серед іншого, для забезпечення подальшого успіху ЄС. Зокрема, ми розглянемо такі важливі питання, як: що ми робимо разом? як ми ухвалюємо рішення? як ми узгоджуємо наші можливості з нашими амбіціями?" – додав Мішель.

Як відомо, питання реформи Євросоюзу активно обговорюють на тлі підготовки до його розширення за рахунок держав Східної Європи та Західних Балкан.

12 експертів на прохання Франції та Німеччини, які вважаються найвпливовішими членами Євросоюзу, запропонували план структурної реформи об’єднання, аби воно було готове до прийняття нових держав у майбутньому.

Раніше європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї підтримав запропонований президентом Євроради Шарлем Мішелем графік прийому країн-кандидатів до ЄС до 2030 року.

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