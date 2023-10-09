Швейцарія евакуює своїх громадян із Ізраїлю на тлі бойових дій

Швейцарська авіакомпанія Swiss International Air Lines оголосила, що відправить у вівторок спеціальний рейс із Цюриха до Тель-Авіва для репатріації швейцарських громадян після нападу ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Згідно з повідомленням авіакомпанії, літак Airbus A321 на 219 місць вилетить із Тель-Авіва о 18:15 (17:15 за Києвом) у вівторок.

"Рейс можна забронювати тільки через спеціальну гарячу лінію, яку Міністерство закордонних справ повідомило громадянам Швейцарії і туристам, які перебувають в Ізраїлі", – уточнили у Swiss International Air Lines.

Згідно з офіційними даними, в Ізраїлі та на палестинських територіях проживають близько 28 тисяч громадян Швейцарії та членів їхніх сімей, із них близько 430 зареєстровані в офіційному додатку Travel Admin швейцарського МЗС.

Після масштабної атаки радикального ісламського руху ХАМАС на Ізраїль Болгарія, Румунія та Угорщина намагаються евакуювати своїх громадян з країни.

Польська армія для цього організує "евакуаційний міст" із залученням військових літаків. Тим часом Молдова поки не планує евакуації, оскільки охочі ще мають можливість залишити країну комерційними рейсами.